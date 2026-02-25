Petrol fiyatları yedi ayın zirvesine yakın

Brent ham petrolü düne göre yüzde 0,45 artışla 71,23 dolardan, Batı Teksas petrolü de 41 cent artışla 66,04 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'ı nükleer ve balistik füze programına son verme konusunda müzakereye zorlamak amacıyla Orta Doğu'da askeri güç konuşlandırmasıyla birlikte gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD'li müzakereci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın perşembe günü Cenevre'de İranlı bir heyetle üçüncü tur görüşmeleri gerçekleştirmesi planlanıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, ABD ile bir anlaşmanın "ulaşılabilir olduğunu, ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini" vurguladı.

Trump’ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasında geçen haziran ayında düzenlenen ABD askeri operasyonunun İran’ın nükleer silah programını "tamamen yok ettiğini" söyledi. İran’a nükleer silah programını yeniden inşa etmemesi yönünde uyarıda bulunduklarını ancak Tahran’ın faaliyetlerini sürdürdüğünü savunan Trump, İran’ın nükleer silah üretmeyeceğine dair açık bir taahhüt istediğini ifade etti. Sorunu diplomasi yoluyla çözmek istediğini vurgulayan Trump, buna karşın İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Jeopolitik baskıların yanı sıra arz fazlası da piyasalarda baskı yaratıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre 20 Şubat haftasında ABD petrol stoklarında 11,43 milyon varillik sert bir artış kaydedildi. Benzin ve damıtma ürünleri stoklarının ise gerilediği bildirildi. Enerji Bilgi İdaresi'nin resmi stok verileri çarşamba günü açıklanacak.