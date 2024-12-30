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Petrol fiyatları yeni yıl öncesi yatay seyir izliyor

Yeni yıl öncesinde zayıf işlem hacminin hâkim olduğu piyasada petrol fiyatları yatay seyir izliyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları yeni yıl öncesi yatay seyir izliyor
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ICE'de vadeli Brent petrolü cuma gününe göre sadece 7 cent artışla 74,24 dolarda seyrederken, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 7 cent artışla 70,67 dolardan işlem görüyor.

Enerji piyasalarında gözler Çin'de yarın açıklanacak imalat sektörü PMI ve ABD'de perşembe günü açıklanacak işsizlik sigortası, cuma günü açıklanacak ISM İmalat PMI verilerinde.

Çin'de imalat PMI'nın büyümeye işaret ederek 50,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'de işsizlik sigortalarının 27 Aralık haftasında bir önceki hafta gibi 219 bin civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

ISM imalat PMI için beklenti 48,3. Kasım ayında 48,4 olmuştu.

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