Petrol fiyatları yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor

ICE'de vadeli Brent petrolü yüzde 0,35 artışla 68,76 dolardan işlem görüyor. Ralli, ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüşün ardından ivme kazandı. Enerji Enformasyon İdaresi geçen hafta 552.000 varillik mütevazı düşüş tahminlerini aşarak 3,9 milyon varillik bir düşüş bildirdi ve bu da rafineri faaliyetlerinin arttığını ve arzın sıkılaştığını gösteriyor.

Stratas Advisors Başkanı John Paisie, "Rafinaj sektöründeki elverişli marj ortamından destek var. Ürün farkları önemli bölgelerde geniş kalmaya devam ediyor" dedi.

Ancak, benzin ve dizel stoklarındaki sürpriz artışlar, yakıt talebinde potansiyel bir yumuşamaya işaret ederek kazançları sınırladı.

Teknik açıdan, Brent 68,91 dolarlık kilit direnç seviyesini aştı ve şimdi 69,66 dolarlık bir sonraki direnci test etmeye hazırlanıyor. Yine de analistler 67,33 doların altına inilmesinin düşüş eğilimini canlandırabileceği ve aşağı yönlü riskin 63,99 dolar kadar inebileceği konusunda uyarıyor.

Duyarlılığı destekleyen Başkan Donald Trump, Çin'e yapay zeka çipi satış yasağının kaldırılması ve Endonezya ve Hindistan ile anlaşmaların ilerletilmesi de dahil olmak üzere birçok ticaret cephesinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bu gelişmeler ve Haziran ayında %8,5 artış gösteren güçlü Çin ham petrol üretim verileri küresel talep endişelerinin hafiflemesine yardımcı oldu.

İyimserliğe rağmen, kalıcı ticaret tarifelerine ilişkin belirsizlik uzun vadeli görünümü gölgelemeye devam ediyor ve analistler küresel ekonomik rüzgarların petrol fiyatlarındaki artışları sınırlayabileceği konusunda uyarıyor.