Petrol fiyatları yükseliyor, gözler OPEC+ arz kararında

Petrol fiyatları günün ilerleyen saatlerinde yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde, yatırımcıların üretici grubun arz kesintileri konusunda ne yapacağını görmeyi beklemesi ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gerilimi takip etmesiyle yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 6 sent veya %0,08 artışla varil başına 72,37 dolara yükseldi. Batı Teksas petrolü de 8 cent artışla 68,62 dolardan işlem gördü.

OPEC ve OPEC+'daki müttefiklerinin, petrol piyasasına ek destek sağlamak için bugün TSİ 1400'da çevrimiçi olarak toplandıklarında, son petrol üretim kesintilerini ocak ayından itibaren en az üç ay uzatacaklarını söyledi. OPEC+, gelecek yıl boyunca arz kesintilerini aşamalı olarak azaltmayı amaçlıyor.

Rakuten Securities emtia analisti Satoru Yoshida, "Piyasa katılımcıları OPEC+'nın üretim kesintilerini uzatarak fiyatları desteklemeye mi odaklanacağını yoksa bu kesintileri hafifleterek küresel ham petrol piyasasındaki payını korumayı mı tercih edeceğini yakından izliyor. OPEC+ kararı kısa vadeli bir tepkiye neden olabilir, ancak petrol piyasasının Trump yönetimi altında ABD ekonomisinin toparlanacağı beklentileri ve devam eden Orta Doğu gerilimleri nedeniyle yılsonuna kadar yükselmesi muhtemel" dedi.