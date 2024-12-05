  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrol fiyatları yükseliyor, gözler OPEC+ arz kararında
Takip Et

Petrol fiyatları yükseliyor, gözler OPEC+ arz kararında

Petrolde gerilimlerin etkisine OPEC+ toplantısı beklentileri eklenince fiyatlar yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatları yükseliyor, gözler OPEC+ arz kararında
Takip Et

Petrol fiyatları günün ilerleyen saatlerinde yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde, yatırımcıların üretici grubun arz kesintileri konusunda ne yapacağını görmeyi beklemesi ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gerilimi takip etmesiyle yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 6 sent veya %0,08 artışla varil başına 72,37 dolara yükseldi. Batı Teksas petrolü de 8 cent artışla 68,62 dolardan işlem gördü.

OPEC ve OPEC+'daki müttefiklerinin, petrol piyasasına ek destek sağlamak için bugün TSİ 1400'da çevrimiçi olarak toplandıklarında, son petrol üretim kesintilerini ocak ayından itibaren en az üç ay uzatacaklarını söyledi. OPEC+, gelecek yıl boyunca arz kesintilerini aşamalı olarak azaltmayı amaçlıyor.

Rakuten Securities emtia analisti Satoru Yoshida, "Piyasa katılımcıları OPEC+'nın üretim kesintilerini uzatarak fiyatları desteklemeye mi odaklanacağını yoksa bu kesintileri hafifleterek küresel ham petrol piyasasındaki payını korumayı mı tercih edeceğini yakından izliyor. OPEC+ kararı kısa vadeli bir tepkiye neden olabilir, ancak petrol piyasasının Trump yönetimi altında ABD ekonomisinin toparlanacağı beklentileri ve devam eden Orta Doğu gerilimleri nedeniyle yılsonuna kadar yükselmesi muhtemel" dedi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları düştüABD'nin ticari ham petrol stokları düştüEmtia Haberleri

 

Emtia Haberleri
Bakır, yeni teşvikler beklenirken yatay seyretti
Bakır, yeni teşvikler beklenirken yatay seyretti
Demir cevheri Çin endişesiyle düştü
Demir cevheri Çin endişesiyle düştü
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
Petrolde kritik toplantı: OPEC+’ten ne bekleniyor?
Petrolde kritik toplantı: OPEC+’ten ne bekleniyor?
Londra'da bakır, doların yeniden değer kazanmasıyla iki haftanın zirvesinden geriledi
Londra'da bakır, doların yeniden değer kazanmasıyla iki haftanın zirvesinden geriledi
Petrol fiyatlarında gerilim etkili oluyor
Petrol fiyatlarında gerilim etkili oluyor