  3. Petrol fiyatları zayıf talep görümüne rağmen yükseldi
Petrol fiyatları, talep görünümündeki zayıflık işaretlerine rağmen perşembe günü erken işlemlerde hafif artış kaydetti.

Brent petrol yüzde 0,68 yükselişle varil başına 63,95 dolara, Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,79 artışla 60,07 dolara çıktı. Her iki gösterge de önceki seansta yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle kapanmıştı.

EIA'ın son raporu, geçen hafta ham petrol stoklarının 5,2 milyon varil arttığını gösterdi. Beklenti 100.000 varil azalış yönündeydi. MUFG analistlerine göre bu artış temmuzdan bu yana görülen en yüksek seviye oldu ve arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı güçlendirdi.

Bu arada, Suudi Arabistan aralık ayında Asyalı alıcılar için ham petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. OPEC+’ın üretimi artırmaya devam etmesi, bölgedeki talep artışının zayıflayabileceği yönündeki kaygıları derinleştirdi.

