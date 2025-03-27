Petrol fiyatları zirveden geriledi

Piyasalar ABD'nin yeni gümrük vergilerini değerlendirirken, petrol fiyatları hafif geriledi. Ancak bir ayın en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam ettiler.

Çarşamba günü petrol fiyatları yaklaşık %1 artarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Brent petrolü şu sıralarda düne göre 11 cent düşüşle 73,68 dolardan, Batı Teksas petrolü 8 cent düşüşle 69,56 dolardan işlem görüyor.

PVM analisti Tamas Varga, petrolün çarşamba günü düşen hisse senedi piyasalarını görmezden geldiğini ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik gümrük vergileri ve ABD ham petrol ve yakıt stoklarındaki düşüşün etkisiyle yükseldiğini söyledi.

Kaynaklar çarşamba günü, Hindistan'ın Reliance Industries şirketinin gümrük vergisi açıklamasının ardından Venezuela'dan petrol ithalatını durduracağını söyledi.

BS analisti Giovanni Staunovo, “Petrol piyasası Trump yönetiminin bir sonraki adımı konusunda biraz bekle ve gör politikası izliyor. Tarifelerden kaynaklanan ekonomik büyüme üzerinde riskler var, ancak aynı zamanda Trump yönetiminin diğer politikaları da petrol varillerini piyasadan kaldırabilir” dedi.

Tüccarlar ayrıca Trump'ın önümüzdeki haftadan itibaren ithal otomobil ve hafif kamyonlara %25 gümrük vergisi getireceğini duyurmasının petrol talebi üzerindeki etkisini de değerlendiriyor.

IG analisti Tony Sycamore, “Trump'ın otomobil tarifeleriyle ilgili haberler aslında ham petrol için net bir pozitif olabilir çünkü tarifelerden kaynaklanan yeni araba fiyatlarındaki artış, daha yeni, daha yakıt tasarruflu modellere geçişi yavaşlatacağı anlamına gelecektir” dedi.

Asya bankası DBS'in nerji sektörü ekip lideri Suvro Sarkar, ABD politikasına ilişkin belirsizlik ve tarife savaşları olasılığının talep üzerinde baskı oluşturması nedeniyle fiyatların 2025'in başlarında görülen yüksek seviyelere dönmesini beklemediğini söyledi.