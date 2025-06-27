Petrol fiyatlarına 'düşük stok' desteği
ABD'de stokların düşük seyretmesi petrol fiyatlarını destekliyor.
ABD'de ham petrol stoklarını düşük seyretmesi petrol fiyatlarına destek veriyor. Bu sabah ICE'de vadeli Brent petrolü düne göre yüzde 0,5 artışla 68,08 dolara yükseldi.
Analistler Brent petrolünde yumanı hareketin 68,94 dolar direncine doğru devam edebileceğini öngördüyor.
Yaşanacak geri çekilmelerde destek ise 67,71 ve 66,94 dolarda.
Batı Teksas petrolü de bu sabah yüzde 0,6 artışla 65,83 dolar seviyesinden işlem görüyor.