  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrol fiyatlarına 'düşük stok' desteği
Takip Et

Petrol fiyatlarına 'düşük stok' desteği

ABD'de stokların düşük seyretmesi petrol fiyatlarını destekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatlarına 'düşük stok' desteği
Takip Et

ABD'de ham petrol stoklarını düşük seyretmesi petrol fiyatlarına destek veriyor. Bu sabah ICE'de vadeli Brent petrolü düne göre yüzde 0,5 artışla 68,08 dolara yükseldi.

Analistler Brent petrolünde yumanı hareketin 68,94 dolar direncine doğru devam edebileceğini öngördüyor.

Yaşanacak geri çekilmelerde destek ise 67,71 ve 66,94 dolarda.

Batı Teksas petrolü de bu sabah yüzde 0,6 artışla 65,83 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomiye güven mayısta 'sınırlı' yükseldiEkonomiye güven mayısta 'sınırlı' yükseldiEkonomi

 

Emtia Haberleri
Demir cevherinde düşük stok etkisi: İşte fiyatlarda son durum
Demir cevherinde düşük stok etkisi: İşte fiyatlarda son durum
Bakır fiyatları haftalık kazanca hazırlanıyor
Bakır fiyatları haftalık kazanca hazırlanıyor
Bakırda ‘otomatik’ yükseliş
Bakırda ‘otomatik’ yükseliş
Bakır, zayıflayan dolar etkisiyle yükseldi
Bakır, zayıflayan dolar etkisiyle yükseldi
Demir cevherinde düşüş devam ediyor
Demir cevherinde düşüş devam ediyor
Petrol piyasası savaş senaryosuna hazırlanıyor
Petrol piyasası savaş senaryosuna hazırlanıyor