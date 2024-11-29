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Petrol fiyatlarına OPEC+ beklentisi yön veriyor

Petrol piyasası OPEC+'nın planlanan üretim artışını erteleyip ertelemeyeceğini görmeyi bekliyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarına OPEC+ beklentisi yön veriyor
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Tüccarlar Orta Doğu'daki gelişmeleri izlerken ve OPEC+'ın önümüzdeki perşembe günü alacağı politika kararını beklerken petrol fiyatları haftalık bazda yüzde 3 civarında kayıplara yöneldi.

Brent ham petrolü yüzde 0,6 düşüşle varil başına 72,84 dolara gerilerken, Batı Teksas yüzde 0,15 düşüşle varil başına 68,62 dolardan işlem görüyor.

İsrail ve Hizbullah, aralarındaki ateşkes anlaşmasını ihlal ettikleri iddiasıyla karşılıklı suçlamalarda bulunurken, bu anlaşma bölgede daha geniş çaplı arz kesintileri riskini azalttı.

Bu arada Rusya, iki ülke arasında iki hafta süren askeri gerilimin ardından Ukrayna'nın enerji altyapısını yeniden vurarak piyasanın arz konusundaki endişelerini tazeledi.

Yine de küresel talep artışının yavaşlamasına ilişkin endişeler ve gelecek yıl arz fazlası beklentileri fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, analistler OPEC+'nın planlanan üretim artışını bir kez daha ertelemeyi tercih edip etmeyeceğini görmek için bekliyor.

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