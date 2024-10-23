Petrol fiyatlarında ABD devi beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, petrol fiyatlarının 2025 yılında ılımlı bir ham petrol fazlası ve büyük üreticiler arasındaki yedek kapasiteye bağlı olarak varil başına ortalama 76 dolar olmasını beklediğini ve İran arzındaki potansiyel bir kesintiye ilişkin endişelerin hafiflediğini belirtti.

Goldman, "Genel olarak, 70-85 dolar/varil aralığımıza yönelik orta vadeli riskleri hala iki taraflı olarak görüyoruz, ancak yüksek yedek kapasite ve potansiyel olarak daha geniş ticaret tarifelerinden kaynaklanan aşağı yönlü fiyat riskleri yukarı yönlü fiyattan daha ağır bastığı için net olarak aşağı yönlü ılımlı bir şekilde çarpık görüyoruz" dedi.

Goldman Sachs, Brent zaman spreadlerinin "fiziksel sıkışıklığı bir miktar düşük fiyatlandırdığını" gördüğü için fiyatların yıl sonuna doğru yükselme olasılığı olduğunu söyledi.

Goldman analistleri, "Büyük küresel yedek kapasiteye ve şu ana kadar kesintiye uğramayan İran petrol üretimine rağmen, 2025 arz bolluğunun tamamlanmış bir anlaşma olduğunu düşünmüyoruz" dedi.