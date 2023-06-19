Petrol fiyatlarında 'Çin' baskısı

Global yatırım bankalarının Çin için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmeleri petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlamasının, OPEC+'nın yaptığı arz kısıntılarının petrol piyasasına etkilerini telafi etmekte olduğu değerlendirmeleri Brent petrolünde fiyatı 1 dolardan fazla aşağı çekti.

Brent petrolünün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 1,10 oranında düşüşle 75,78 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol bugün içinde en düşük 75,34 doları gördü. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,09 dolar artışla 70,69 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Brent petrolü için bugün destek seviyesi olarak 75,33 ve 74,86 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 72.91 dolara kadar bir gerileme olabileceği belirtiliyıor. Direnç ise 76,82 dolar seviyesinde.