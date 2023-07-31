Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü

Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.57 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 84,19 dolar düzeyinden işlem görürken, Batı Teksas (WTI) petrolü eşdeğeri 0,07 dolar düşüşle 80,51 dolar seviyesinden satış yaptı.

Önceki hafta cuma günü Brent petrol 19 Nisan'dan bu yana ilk kez 85 doların üzerine çıkmıştı. Ancak Çin'in temmuz ayında imalat faaliyetlerinde düşüş bildirmesi ve imalat dışı sektörün verilerde daha büyük gösterilmesinin ardından geriledi. Çin’in imalat faaliyetlerinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

Çin ekonomisi köşeyi döndü mü?

ING bankası analistleri, imalat dışı sektör büyümesinin daralmaya yaklaşabileceğine dair risklere atıfta bulunarak, “Çin'in resmi PMI verileri, ekonominin köşeyi döndüğü konusunda çok az cesaret veriyor” ifadelerini kullanıyor.

Banka notunda, “Yetkililer şimdiye kadar ekonomiye desteklerini yüksek sesle dile getirmiş olsalar da, bu, piyasadaki birçok kişinin beklemeye alıştığı türden büyük bir maliye politikası teşvikine dönüşmedi” yorumu yapılıyor.

Petrol piyasası büyük ölçüde Çin'in COVID sonrası toparlanmasının küresel petrol talebi büyümesini bu yıl 102 milyon varil/gün'ün üzerinde rekor bir seviyeye çıkarmasını bekliyor.