Petrol fiyatlarında diplomasi rüzgarı: Etiketlerdeki ateş neden düştü?

Fiyatlardaki bu ani geri çekilmenin en net gerekçesi, ABD enerji piyasalarından gelen ve piyasa öngörülerini adeta ters köşe yapan son stok verilerinde saklı duruyor. Ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde 6,2 milyon varil seviyesinde artış göstermesi, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir sevkiyat krizine dair kurulan tüm korku senaryolarını zayıflatırken, piyasadaki petrol kıtlığı algısını da bir anda reel bir stok fazlası gerçeğine dönüştürdü. Buna ek olarak, OPEC+ grubunun Mayıs ayı itibarıyla günlük 206 bin varillik ek üretim kararıyla piyasaya taze nefes aldırma taahhüdü, arz tarafındaki sıkışıklığın aşılacağına dair elimizdeki en güçlü veri olarak masada duruyor.

Havacılık sektöründeki ralli ve altının temkinli duruşu

Petrol fiyatlarındaki bu gevşemenin ekonomideki izdüşümü, en keskin haliyle havayolu şirketlerinin bilançolarında kendini hissettiriyor. Yakıt maliyetlerinin düşeceği beklentisinin tetiklediği bu süreç, küresel havayolu endekslerinde %13-14 seviyelerine varan devasa bir yükselişi beraberinde getirirken, enerji maliyetindeki her bir dolarlık düşüşün ulaşım dünyasını nasıl büyük bir yükten kurtardığı net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak burada dikkat çeken en kritik ayrıntı, petrolün bu sert düşüşüne rağmen altın fiyatlarının hala zirve seviyelerindeki inatçı duruşunu koruyor olmasıdır; bu tablo, enerji piyasası barışı satın alsa bile sermayenin bir gözünün hala bölgedeki riskli gemi trafiğinde olduğunu kanıtlıyor.

94 dolar sınırı: Kalıcı bir dönüş mü yoksa bir mola mı?

Teknik göstergeler 94 dolar seviyesinin petrol için sadece bir rakam değil, psikolojik bir kırılma noktası olduğuna işaret ediyor. Eğer ABD ve İran arasındaki bu yumuşama iklimi, kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelerden somut ve sürdürülebilir bir anlaşmaya evrilirse, fiyatların bu desteği de kırarak daha makul seviyelere gerilemesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki; enerji piyasası doğası gereği oldukça kırılgan bir yapıya sahip ve bölgeden gelebilecek en ufak bir olumsuz haber, şu an hakim olan bu iyimser havayı bir anda dağıtarak fiyatları yeniden yukarı yönlü bir sarmala sokma potansiyelini her zaman içinde barındırıyor.