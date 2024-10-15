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Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı

Brent petrolünün varil fiyatı, yüzde 5 düşüşle 73,64 dolara gerilerken; Batı Teksas petrolü de yüzde 5 düşüşle 70,14 doları gördü.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı
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İsrail'in İran'a yönelik düzenleyeceği misilleme saldırısında İran'ın petrol üretim tesislerini hedef almayacağı yönünde ABD ile anlaştığı haberleri, IEA'nın küresel petrol talebi için büyüme tahminlerini düşürmesi vadeli petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ICE'de Aralık vadeli Brent petrolünün varil fiyatı neredeyse yüzde 5 düşüşle 73,64 dolara geriledi. NYMEX'de Kasım vadeli Batı Teksas petrolü de yüzde 5 düşüşle 70,14 doları gördü.

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