  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrol fiyatlarında Fed öncesi yükseliş
Takip Et

Petrol fiyatlarında Fed öncesi yükseliş

Arz endişeleri ve Fed'den faiz indirim beklentileri petrol fiyatlarını destekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatlarında Fed öncesi yükseliş
Takip Et

Petrol fiyatları, ABD'nin faiz indirimi beklentileri ve Meksika Körfezi'ndeki uzun süreli arz kesintilerinin etkisiyle bir önceki seansta varil başına 70 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarını genişletti.

Brent ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 72,93 dolardan işlem görürken, WTI yüzde 0,5 artışla varil başına 70,44 dolara yükseldi.

Analistlere göre, piyasalar ABD merkez bankasının gevşeme döngüsünü 50 baz puanlık bir kesintiyle başlatacağına dair giderek daha fazla bahis oynuyor.

Bu arada, ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'nun tahminleri, Francine Kasırgası sonrasında petrol üretiminin yüzde 12'sinden fazlasının ve doğal gaz üretiminin yüzde 16'sının devre dışı kaldığını gösteriyor.

Fiyatlar, rakip siyasi grupların ülkenin merkez bankasının kontrolü üzerindeki çıkmazı kırmak için bir anlaşmaya varamaması nedeniyle Libya ihracatındaki önemli düşüşle de destekleniyor.

17 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...17 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandıGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandıEnerji
Brent petrolün varil fiyatı 73,08 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varil fiyatı 73,08 dolardan işlem görüyorEnerji

 

Emtia Haberleri
Altının onsu 2025'te 3 bin dolara ulaşabilir
Altının onsu 2025'te 3 bin dolara ulaşabilir
Vadeli Arabica kahve fiyatları 13 yılın zirvesinde
Vadeli Arabica kahve fiyatları 13 yılın zirvesinde
Talep düşüşü Brent petrolün son 3 yılın en düşük seviyeleri görmesine neden oldu
Talep düşüşü Brent petrolün son 3 yılın en düşük seviyeleri görmesine neden oldu
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Küresel petrol arzı ağustosta günlük 80 bin varil arttı
Küresel petrol arzı ağustosta günlük 80 bin varil arttı
Avrupa'da arz endişeleri hafifledi, doğal gaz fiyatı geriledi
Avrupa'da arz endişeleri hafifledi, doğal gaz fiyatı geriledi