Petrol fiyatlarında Fed öncesi yükseliş

Petrol fiyatları, ABD'nin faiz indirimi beklentileri ve Meksika Körfezi'ndeki uzun süreli arz kesintilerinin etkisiyle bir önceki seansta varil başına 70 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarını genişletti.

Brent ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 72,93 dolardan işlem görürken, WTI yüzde 0,5 artışla varil başına 70,44 dolara yükseldi.

Analistlere göre, piyasalar ABD merkez bankasının gevşeme döngüsünü 50 baz puanlık bir kesintiyle başlatacağına dair giderek daha fazla bahis oynuyor.

Bu arada, ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'nun tahminleri, Francine Kasırgası sonrasında petrol üretiminin yüzde 12'sinden fazlasının ve doğal gaz üretiminin yüzde 16'sının devre dışı kaldığını gösteriyor.

Fiyatlar, rakip siyasi grupların ülkenin merkez bankasının kontrolü üzerindeki çıkmazı kırmak için bir anlaşmaya varamaması nedeniyle Libya ihracatındaki önemli düşüşle de destekleniyor.