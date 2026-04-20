Petrol fiyatlarında 'gerilim' etkisi! Haftaya yine hızlı başladı

ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanması, Körfez'e giriş-çıkış deniz trafiğini asgari düzeyde tutmasıyla birlikte petrol fiyatları bu sabah hızla yükseldi.

İran savaşında salı gününe kadar sürmesi öngörülen ateşkes, ABD'nin bir İran kargo gemisine el koymasının ardından tehlikeye girdi. Tahran'ın üst düzey askeri komutası da misilleme yapacağına yönelik açıklamalar yaptı. İran, Hürmüz Boğazı'nı fiilen yeniden kapatmış olsa da Kpler verileri, cumartesi günü 20'den fazla geminin petrol ürünleri, metaller, gaz ve gübre taşıyarak bu kritik geçitten geçtiğini gösterdi. Bu rakam, boğaz için 1 Mart'tan bu yana kaydedilen en yoğun günlük trafiği ifade ediyor.

Asya seansının başında Brent petrolünde fiyat yüzde 7 civarında artışla varil başına 97,50 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 5,36 artışla 95,22 dolarda. Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü de yüzde 6,2 artışla 89,04 dolarda.

"Gerilim artıyor ama piyasalar anlaşma umudunu fiyatlıyor"

Sidney merkezli Wilson Asset Management'ta portföy stratejisti Damien Boey, manşetlerin kötü göründüğünü, anlaşmazlık işaretlerinin küçük çaplı bir gerilim tırmanışına yol açtığını belirtti. Boey, sonuçta her iki tarafın da anlaşma istediğini, bu durumun piyasaların iyimserliğini ve sert satışlardan kaçınmasını kısmen açıkladığını söyledi.

Singapur merkezli Phillip Securities araştırma başkanı Paul Chew, müşterilerine gönderdiği notta temel senaryolarının hala savaşın çözüme kavuşması olduğunu, Trump'ın ise kasım ayındaki ara seçimlere odaklanmaya devam ettiğini belirtti.

BNY makro piyasa stratejisi başkanı Bob Savage, jeopolitik riskin kritik barometresinin tek bir veri noktasına indirgendiğini; bunun da Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemi sayısı olduğunu ifade etti. Savage, barış görüşmelerinin önemini koruduğunu, ancak yakın vadeli odak noktasının enflasyonu tetikleyen petrol ve diğer arz sıkıntıları olduğunu vurguladı.