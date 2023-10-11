Petrol fiyatlarında gerilim etkisi sürüyor

Petrol fiyatları, yatırımcılar Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle arz kesintileri yaşanabileceği beklentileriyle yükseldi.

İsrail'in ürettiği ham petrol oldukça az ancak piyasalar çatışmaların şiddetlenerek Ortadoğu'dan gelen arzı etkileyebileceği ve yılın geri kalanında arzda beklenen düşüşü daha da artırabileceği için endişeleniyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.37 yükselerek 87.97 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.31 yükselerek 86.24 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın haftalık zirveye göz kırptı

Altın fiyatları, Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından doların gerilemesiyle bir haftayı aşkın sürenin zirvesine yakın seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.03 gerileyerek 1,860.24 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,873.90 dolarda seviyesini korudu.