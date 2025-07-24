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Petrol fiyatlarında 'iyimserlik' yükselişi

Petrol fiyatları, ABD ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve düşen stokların etkisiyle yükseldi.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarında 'iyimserlik' yükselişi
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Petrol fiyatları, ABD ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüşün etkisiyle yükseldi.

Brent ham petrolü yüzde 0,63 değer kazanarak varil başına 68,94 dolar ve Batı Teksas yüzde 0,72 artışla 65,72 dolar oldu.

Başkan Trump'ın 1 Ağustos için belirlediği son tarihten bir hafta önce, ABD ile AB arasında, AB'den yapılan ithalatın çoğuna yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir anlaşma üzerinde ilerleme kaydedilmesi piyasalarda iyimserliği artırdı.

ANZ Research analistleri, “Bir ticaret anlaşması olasılığı riskli bir tonu tetikledi ve emtia piyasalarındaki duyarlılığı artırdı” dedi.

Bu arada, EIA ham petrol stoklarında 3,2 milyon varil düşüş ve benzinde 1,7 milyon varil düşüş bildirerek dünyanın en büyük ham petrol tüketicisinde talebin nispeten güçlü olduğunu gösterdi.

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