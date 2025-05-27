Petrol fiyatlarında OPEC+ izleniyor

Brent ham petrolü yüzde 0,1 düşüşle varil başına 64,700 dolar ve Batı Teksas petrolü yüzde 0,1 düşüşle varil başına 61,47 dolara geriledi.

Brent ve Batı Teksas fiyatlarının her ikisi de yıl içinde yüzde 14'ten fazla düştü ve piyasa OPEC'in pazar günü arz anlaşmasını gözden geçirmek için yapacağı toplantıya bakıyor.

Yatırımcıların OPEC+'nın üretimi artıracağı yönündeki beklentileri yükselterek petrol fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Goldman Sachs analistleri 2025'ten 2026'ya kadar düşük fiyatların ABD kayaç petrolü üretimi için daha erken ve daha düşük bir zirveye yol açabileceğini söyledi. Goldman'a göre, petrol sermaye harcamaları muhtemelen daha da düşecek ve OPEC dışı yeni projelerin eksikliği, ABD kayaç petrolü üretiminde düşüş OPEC dışı arz büyümesi üzerinde baskı oluşturacak.