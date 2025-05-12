Petrol fiyatlarında pozitif hava

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 32 cent artışla 64,23 dolara, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 35 cent artışla 61,37 dolara yükseldi.

ABD'nin İngiltere ile yaptığı ticaret anlaşmasının ardından Cuma günü her iki gösterge petrolde de fiyat 1 dolardan fazla artmış ve geçen hafta %4'ün üzerinde değer kazanarak Nisan ortasından bu yana ilk haftalık kazancını elde etmişti.

ABD ve Çin Pazar günü ticaret görüşmelerini olumlu bir şekilde sonlandırırken, ABD'li yetkililer ABD'nin ticaret açığını azaltmak için bir “anlaşma” yaptıklarını, Çinli yetkililer ise tarafların “önemli bir uzlaşmaya” vardıklarını söyledi.

Ancak her iki taraf da görüşmelerle ilgili herhangi bir ayrıntı vermezken Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng Pazartesi günü ortak bir açıklama yapılacağını söyledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki olumlu görüşmeler, şu anda her iki ülkenin uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle sekteye uğrayan ticaretin yeniden canlandırılmasıyla ham petrol talebinin artmasına yardımcı olabilir.

Fujitomi Securities analisti Toshitaka Tazawa, “Yapıcı ABD-Çin görüşmelerine ilişkin iyimserlik havayı destekledi, ancak sınırlı ayrıntılar ve OPEC'in üretimi artırma planı kazançları sınırladı” dedi.

Tazawa, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ olarak bilinen müttefiklerinin Mayıs ve Haziran aylarında piyasaya daha fazla ham petrol ekleyecek üretim artışlarını hızlandırma planlarına atıfta bulunuyordu.