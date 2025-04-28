Petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş

Petrol fiyatları yükseliyor, ancak ticaret görüşmelerine ilişkin süregelen belirsizlik ve OPEC+ arzının artması ihtimali genel görünüme gölge düşürmeye devam ediyor. Avrupa'daki erken işlemlerde Brent ham petrolü yüzde 0,1 artışla varil başına 66,93 ve Batı Teksas petrolü yüzde 0,17 artışla 63,13 dolara yükseldi.

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle zayıflayan küresel talebe ilişkin endişeler, müzakerelerin durumuna ilişkin karışık sinyallerle birlikte duyarlılığı etkilemeye devam ediyor.

ANZ Research analistler, “ABD ve Çin arasında bir anlaşma biraz uzak görünüyor” dedi. Bu arada, OPEC+ ittifakı Haziran ayı arz kotalarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta fiilen toplanacak.

Yatırımcılar ayrıca ABD ile İran arasında bu hafta devam etmesi planlanan nükleer müzakereleri ve cumartesi günü Vatikan'da Başkan Trump ile Zelenskiy arasında yapılan bire bir görüşmenin ardından Ukrayna'da bir barış anlaşması için yapılan müzakereleri de yakından izliyor.