Petrol fiyatlarında 'tarife tehditleri' etkisi

Petrol fiyatları yükseldi ancak küresel piyasalardaki riskten kaçış hissi ve ABD'nin gümrük vergisi tehditleri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

ICE'de vadeli Brent ham petrolü ve NYMEX'de WTI dün yüzde 2'den fazla düştükten sonra bugün sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,48 artışla sırasıyla varil başına 77,66 ve 73,65 dolardan işlem görüyor.

ING analistleri, “Emtia piyasaları hisse senetlerinde görülen satışlardan kaçamazken, gümrük vergisi tehdidi duyarlılığa yardımcı olmayacaktır” değerlendirmesini yaptılar.

ABD Başkanı Trump'ın önemli ortaklarına yönelik gümrük vergisi tehditleri, küresel talebe zarar verebilecek küresel bir ticaret çatışması korkularını artırıyor.

Analistler 77,59 dolar direncinin üzerinde tutunmaya çalışan Brent petrolü için yeni direnç seviyesi olarak 78,03 doları işaret ediyorlar. Aşağıda doestek ise 77,29 ve 76,27 dolarda.