Petrol fiyatlarında yön arz daralmasıyla yukarı

ICE'de vadeli Brent ham petrolü 33 sent veya %0,43 artışla TSİ 0727'de varil başına 77,38 $ oldu. ABD Batık Teksas ham petrolü 452 sent veya %0,61 artışla 74,71 dolara yükseldi.

Bloomberg'in haberine göre, Rusya'da petrol üretimi Aralık ayında günde ortalama 8,971 milyon varil ile ülkenin hedefinin altında kaldı.

Ekonomik cephede, İş Açıkları ve İşgücü Devir Anketi, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde iş ilanlarının arttığını ve işten çıkarma sayısının düşük olduğunu, işçilerin işten ayrılma konusunda isteksiz olduklarını gösterdi. Petrol fiyatları ekonomik büyümeyle birlikte yükseliyor.

Capital Economics bir müşteri notunda, "Kasım JOLTS verileri, son istihdam raporlarıyla eşleştirildiğinde, işgücü piyasasının pandemi öncesi normlara döndüğünü gösteriyor," dedi. ABD'de başka yerlerde Piyasa kaynakları, Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü rakamlarına atıfta bulunarak, ham petrol stokları geçen hafta düşerken yakıt stoklarının arttığını söyledi. Analistler, ileriye dönük olarak, kısmen OPEC dışı ülkelerin üretim artışları nedeniyle petrol fiyatlarının bu yıl 2024'ten itibaren ortalama olarak düşmesini bekliyor.

Fitch Group'un bir bölümü olan BMI, bir müşteri notunda, "Brent ham petrolünün 2024'teki ortalama 80 $/varil seviyesinden 2025'te ortalama 76 $/varil olacağı tahminimizi koruyoruz. Aşağı yönlü görüş, arz artışının talep artışını günlük 485.000 varil geride bırakmasıyla bu yıl arz fazlasına işaret eden temel veri tahminimiz tarafından yönlendiriliyor" dedi.