Petrol fiyatlarında yön neresi? Goldman Sachs'tan 2026 tahmini

Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin ortalama fiyat tahminlerini Brent petrol için varil başına 56 dolar, WTI için 52 dolar olarak korudu ve OECD stoklarının artmasıyla Brent/WTI fiyatlarının son çeyrekte 54/50 dolar seviyelerine kadar dip yapmasını bekliyor.

Goldman Sachs analistleri, "Yükselen küresel petrol stokları ve 2026'da 2,3 milyon varil/günlük bir fazlalık öngörümüz, büyük arz kesintileri veya OPEC üretim kesintileri olmadığı sürece, piyasayı dengelemenin muhtemelen OPEC dışı arz büyümesini yavaşlatmak ve sağlam talep büyümesini desteklemek için 2026'da daha düşük petrol fiyatları gerektireceğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Fiyatların 2027'de kademeli olarak toparlanmaya başlaması, piyasanın OPEC dışı arzın yavaşlaması ve sağlam talep büyümesinin devam etmesiyle açığa dönmesi bekleniyor. Yatırım bankası, Brent/WTI'nin 2027'de ortalama 58/54 dolardan işlem göreceğini öngörüyor, ancak ABD, Venezuela ve Rusya'daki 2027 arz tahminlerini sırasıyla 0,3, 0,4 ve 0,5 milyon varil/gün artırdığı için bu rakamı önceki tahmininden 5 dolar düşürdü.

Goldman, uzun vadeli düşük yatırımın ardından talebin 2040'a kadar büyümesiyle bu on yılın ilerleyen dönemlerinde önemli bir fiyat toparlanması beklediğini, 2030-2035 Brent/WTI fiyatlarının ortalama 75/71 dolar (önceki tahmininden 5 dolar düşük) olacağını belirtti.

OPEC dışı arzdaki daha fazla artış göz önüne alındığında, fiyat tahminlerine yönelik risklerin ılımlı bir şekilde düşüş yönünde olduğunu ifade eden Goldman Sachs, jeopolitik risklere ve düşük spekülatif pozisyonlara rağmen OPEC üretim kesintisi beklemediğini de sözlerine ekledi.

Analistler, "2026 fazlalık görüşünü yansıtmak için yatırımcılara 2026 3. çeyrek - Aralık 2028 Brent vade farkını açığa satmalarını ve petrol üreticilerinin 2026 fiyat düşüşüne karşı korunma yapmalarını öneriyoruz" tavsiyesinde bulundu.