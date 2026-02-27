Petrol fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü

Cenevre'deki görüşmelerden somut sonuçlar çıkmadığı değerlendirmeleri, Trump'ın bir anlaşma için İran'a tanıdığı 15 günlük sürenin bitimine yaklaşılması yatırımcıların petrolde pozisyonlarını korumalarına yol açtı.

ANZ analisti Daniel Hynes, "Cenevre'den gelen haberler olası ABD askeri müdahalesi endişelerini azalttı, ancak 1–6 Mart tarihli Başkan Trump son tarihine kadar anlaşma sağlanması için sınırlı zaman bırakıyor" dedi.

Brent petrolü şu sıralarda düne göre yüzde 0,54 artışla 71,13 dolarda, Batı Teksas petrolü de yüzde 0,6 artışla 65,61 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Brent petrolü için direnç olarak 72,67 doları işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 74,85 dolara doğru hareket yaşanabilir. Destek ise 69,15 dolar seviyesinde görülüyor.