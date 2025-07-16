Petrol fiyatlarında yön yukarı

Petrol fiyatları dünyanın en büyük iki tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de yaz aylarında talebin güçlü olacağı beklentisiyle yükseldi. Ancak kazançlar analistlerin daha geniş ekonomi hakkındaki ihtiyatlarıyla sınırlandı.

Kuzey Yarımküre'de yaz aylarında seyahatlerin artmasından kaynaklanan istikrarlı talep işaretleri, ABD'nin ticari ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi ve yakıt tüketimini yavaşlatacağı endişeleriyle rekabet ettiğinden fiyatlar dar bir aralıkta tahterevalli gibi sallandı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 13 sent ya da %0,2 artışla varil başına 68,84 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 25 sent veya %0,4 artışla 66,77 dolara yükseldi.

Başlıca petrol üreticileri yılın ikinci yarısında daha iyi bir ekonomik büyümeye işaret ederken, Çin'den gelen veriler istikrarlı bir büyüme gösterdi.

LSEG analistleri bir notta, “Güçlü mevsimsel talep, yaz seyahatleri ve endüstriyel faaliyetlerin zirve yapmasıyla şu anda petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırıyor.” dedi.

“Özellikle ABD'de 4 Temmuz tatili döneminde artan benzin tüketimi, güçlü yakıt talebinin sinyalini vererek artan stoklar ve gümrük tarifesi endişelerinden kaynaklanan aşağı yönlü baskıları dengelemeye yardımcı oldu.”

Çin'den gelen veriler büyümenin ikinci çeyrekte yavaşladığını, ancak kısmen ABD gümrük vergilerini aşmak için yapılan ön yüklemeler nedeniyle korkulandan daha az yavaşladığını gösterdi. Bu durum Çin ekonomisine ilişkin bazı endişeleri hafifletti.