Petrol fiyatlarında yukarı hareket sürüyor

Jeopolitik gerilimlerin devam ettiği değerlendirmeleriyle dün yüzde 4’ü aşan sert yükseliş gösteren petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı düzenleme olasılığının masada olmaya devam ettiği değerlendirmeleriyle bu sabah yüzde 0,3 civarında yükseldi.

İran'ın da olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını sürdürmesi, Körfez bölgesinin petrol ihracatı için önemli olan Hürmüz Boğazı bölgesinde tatbikatlara devam etmesi yatırımcıları endişelendiriyor.

Brent petrolü bu sabah yüzde 0,27 artarak 70,54 dolar/varil seviyesine yükselirken, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 32 artarak 65,40 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarının yükselmesini Trump mı istemiyor?

Trump’ın petrol fiyatlarında keskin bir artış istemediğini belirten Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yüksek seyrettiğini ancak piyasadaki genel görüşün kapsamlı bir silahlı çatışmanın düşük ihtimal olduğu yönünde olduğunu söyledi. Kikukawa, olası bir askeri adımın kısa süreli hava saldırılarıyla sınırlı kalabileceğini ifade etti.

Beyaz Saray, Cenevre’de bu hafta yapılan İran görüşmelerinde sınırlı ilerleme sağlandığını ancak bazı başlıklarda mesafenin sürdüğünü açıkladı. Tahran’ın birkaç hafta içinde daha ayrıntılı bir öneri sunmasının beklendiği bildirildi. Öte yandan İran, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, ülkenin güneyinde belirli saatler arasında roket fırlatmaları planladığına dair havacılara bildirim (NOTAM) yayımladı.

Stoklar, beklentilerin altında kaldı

ABD’nin İran yakınlarına savaş gemileri konuşlandırdığı belirtilirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington’un diplomatik süreci sürdürüp sürdürmemeyi ya da "başka bir seçeneğe" yönelmeyi değerlendirdiğini söyledi. Uydu görüntülerinin, İran’ın hassas bir askeri tesiste yeni bir yapının üzerine beton koruma kalkanı inşa ettiğini ve üstünü toprakla kapattığını gösterdiği de aktarıldı.

Arz tarafında ise API, ABD’de ham petrol, benzin ve distilat stoklarının geçen hafta gerilediği bildirildi. Ham petrol stoklarının 13 Şubat haftasında 2,1 milyon varil artması bekleniyordu.