Petrol fiyatlarında yükseliş bekleniyor

ABD-İran arasında nükleer anlaşmada çözüm mutları azalırken, OPEC üyesi ülkenin petrol arzının kısıtlanabileceği beklentileri arttı. Hedge fonlar, Brent petrolde yükseliş pozisyonlarını nisan ayı başından bu yana hızla artırdı.

ICE Futures Europe verilerine göre, fon yöneticileri 20 Mayıs'ta sona eren haftada Brent petroldeki net uzun pozisyonlarını (yükselişe yönelik alım pozisyonu) 12 bin 185 lot artırarak 163 bin 329 lota çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergisi açıklamasının hemen öncesinden bu yana en yüksek artış görüldü.

BloombergHT'nin aktardığına göre, yatırımcılar, İran-ABD nükleer görüşmelerinin akıbeti hakkında karışık mesajlar alırken bu görüşmelerin çökmesinin İran'a daha sıkı yaptırımlar uygulanmasına yol açabileceği bekleniyor.

Hafta ortasında yayınlanan bir haber, İsrail'in ülkedeki nükleer tesisleri vurmaya hazırlanıyor olabileceğini ortaya koymuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi daha sonra yaptığı açıklamada Tahran'ın nükleer silahlardan kaçınmasını gerektirecek bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi ancak uranyum zenginleştirmeden vazgeçilmesi konusunda taviz vermeyecekleri mesajı verdi.