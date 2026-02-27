Petrol fiyatlarında yükseliş beklentisi
ING, Brent petrol için 2026 ortalama fiyat tahminini 5 dolar artırdı.
ING Global tarafından hazırlanan petrol piyasasına ilişkin değerlendirmede, bu yıl arz fazlası beklentisi nedeniyle fiyatlarda zayıflama öngörüsünün korunduğu ancak aşağı yönlü potansiyelin sınırlandığı belirtildi.
Tahminlerde yapılan güncelleme kapsamında, Brent petrol için 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi varil başına 57 dolardan 62 dolara yükseltildi.
Öte yandan, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesinin söz konusu tahminlerin yeniden yukarı yönlü revize edilmesini gerektirebileceği vurgulandı. Özellikle petrol akışında kesintiler yaşanması halinde fiyat projeksiyonlarının daha yüksek seviyelere çekilebileceği ifade edildi.