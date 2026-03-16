Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor

Petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu’daki enerji tesislerine yönelik tehditlere odaklanmasıyla Pazartesi günü yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel enerji sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazının korunması için ülkelere çağrıda bulunmasına rağmen fiyatlarda artış görüldü.

Brent petrol vadeli kontratları %1,64 yükselerek varil başına 104,83 dolar oldu.

ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise %0,94 artışla 99,64 dolar seviyesine çıktı.

Her iki kontrat da bu ay %40’tan fazla yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndan sevkiyatı durdurması, küresel arzın beşte birini keserek tarihin en büyük arz şokunu yarattı.

ING stratejistleri, ABD’nin hafta sonu İran’ın Kharg Adası’na düzenlediği saldırıların arz endişelerini artırdığını belirtti. Adanın İran petrol ihracatının %90’ını taşıdığı vurgulanırken, saldırıların askeri altyapıyı hedef almasına rağmen enerji akışını tehdit ettiği ifade edildi.

İran’ın karşı saldırıları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah terminali insansız hava araçlarıyla vuruldu. Operasyonlar yeniden başlasa da normale dönüp dönmediği belirsiz. Fujairah, günlük 1 milyon varil Murban petrolüyle dünya talebinin %1’ini karşılıyor.

SEB analisti Erik Meyersson, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alma, Kharg Adası’nı ele geçirme veya güney İran’ı işgal etme gibi yüksek riskli seçenekleri değerlendirdiğini, bunların ciddi tırmanma anlamına geldiğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı, fiyat artışlarını sınırlamak için 400 milyon varilden fazla rezervin piyasaya sürüleceğini açıkladı. Asya ve Okyanusya stokları hemen, Avrupa ve Amerika stokları ise Mart sonunda devreye girecek.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, savaşın "önümüzdeki birkaç hafta içinde" sona ereceğini ve arzın toparlanarak enerji maliyetlerinin düşeceğini öngördü.