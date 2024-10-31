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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Petrol fiyatları, ABD yakıt talebine ilişkin olumlu işaretler ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki iyileşmelerin desteğiyle bugün de yükseldi.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
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ICE'de vadeli Brent ham petrolü yüzde 0,05 artışla varil başına 72,60 dolardan ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 0,21 artışla 68,83 dolardan işlem görüyor.

Çin'in son PMI verileri imalat faaliyetlerinin Ekim ayında son altı ayda ilk kez genişlediğini gösterdi.

ING analistleri, “Teşvik uygulamasının potansiyel olarak daha yumuşak dış talep resmini dengelemek için iç talepte bir toparlanmaya yol açıp açamayacağını görmemiz gerekecek” dedi.

Petrol fiyatları, OPEC+'nın yumuşak petrol talebi ve artan arz endişeleri nedeniyle planlanan üretim artışını erteleyebileceği yönünde uluslararası basında çıkar haberlerden de destek alıyor. OPEC+'nın bir sonraki politika adımlarını görüşmek üzere 1 Aralık'ta bir araya gelmesi planlanıyor.

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