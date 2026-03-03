Petrol fiyatlarında yükseliş yüzde 8’i aştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ve İran'ın buna misilleme olarak ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine düzenlediği İHA saldırıları, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması petrol fiyatlarını bugün de yukarı taşımaya devam ediyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 8 artışla 84 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, dün gece İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçiş girişimlerine müdahale edileceğini belirtmişti. Cebbari, deniz taşımacılığının yanı sıra bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini ifade etmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 73 dolar seviyesindeydi.

Kazakistan'ın Tengiz sahasında petrol üretiminin mart ayının ilk günlerinde şubat ortalamasının yüzde 30 altında kaldığı haberleri de petrol fiyatlarına destek veriyor.