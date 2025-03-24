Petrol fiyatlarının düşük kalması bekleniyor

Rusya Merkez Bankası, Kremlin'in politika yapıcılarını, ABD ve OPEC'in petrol piyasasını doldurma ve 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin çöküşüne katkıda bulunan uzun süreli fiyat çöküşünün tekrarlanmasına neden olma kapasitesine sahip olduğu konusunda uyardı.

Uyarı, Rusya ve ABD Başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlamasından haftalar önce geldi.

Rulya Merkez Bankası bu uyarıyı şubat ayında Başbakan Mikhail Mishustin'in başkanlık ettiği bir tartışma için hazırlanan ve Reuters tarafından görülen bir sunumda yaptı.

Yılda en az bir kez hazırladığı gizli raporlarda ekonomik riskleri mercek altına alan merkez bankası, OPEC ve ABD'nin hangi senaryo altında piyasaya akın edebileceğini ve bu risklerin ne kadar olası olduğunu söylemedi. Reuters tarafından görülen önceki raporlarında merkez bankası, petrol fiyatlarını Rus ekonomisi için risklerden biri olarak göstermiş ancak uzun süreli bir düşük petrol fiyatı döngüsünün nasıl ortaya çıkabileceği konusunda hiçbir zaman bu kadar net olmamıştı.

Ekonomi bakanlığı da toplantı için ayrı bir sunum yaptı ve zayıf yatırımcı faaliyetleri, maliyet artışları ve "kötü borçlar" gibi ekonomiye yönelik diğer risklere değindi. OPEC'in arz politikasında üretimde keskin bir artışa yol açacak herhangi bir değişiklik planladığına dair bir işaret yok.