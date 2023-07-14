Petrol haftayı primle kapatma yolunda

Petrol fiyatları, Libya ve Nijerya'daki arz kesintileri, ABD enflasyonunun düşmesinin petrol talebini artacağı umutlarıyla yükselerek Nisan ayından bu yana ilk kez üst üste üçüncü haftalık kazancını elde etmeye yolunda.

Aylık %9 arttı

Haftanın son işlem gününün sabah seansında Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri varil başına 81,41 dolara yükseldi. ABD gösterge Batı Teksas (WTI) vadeli ham petrol %0,1 artışla 76,98 dolara çıktı. Bu ay yaklaşık %9 yükselen her iki gösterge de üst üste dördüncü seansta da yükselme yolunda ilerliyor.

Perşembe günü, Libya'daki bazı petrol sahaları, eski bir bakanın kaçırılmasını protesto eden yerel bir kabile tarafından kapatıldı. Dünya enerji devi Shell, bir terminaldeki potansiyel sızıntısı nedeniyle Nijerya'nın Forcados ham petrol yüklemelerini askıya aldı.

ANZ Research, sadece Libya'daki protestoların piyasadan günde 250.000 varilden fazla petrolü çekebileceğini söyledi.

Arz sıkışıklığı fiyatları destekliyor

Reuters’a konuşan OANDA analisti Edward Moya, "Ham petrol fiyatları, Libya ve Nijerya'nın kesintilerle uğraşması ve Rusya'nın ham petrol ihracatının nihayet azalmasıyla petrol piyasasının çok sıkılaşacağı beklentilerinden destek alıyor" dedi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları olan Suudi Arabistan ve Rusya bu ay, geçen yılın Kasım ayından beri uygulanan petrol kesintilerini artırma konusunda anlaşarak ham petrol fiyatlarına daha fazla destek sağladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Perşembe günü 2023 yılı için petrol talebi tahminini yükselterek talebin 2024 yılında %2,2 artmasını beklediğini açıkladı.

“Fiyatlar 100 doların üstüne çıkabilir”

National Bank of Australia yayımladığı bir araştırma notunda, OPEC'in tahminlerinin gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 100 doalrın çok üzerinde seyretmesini beklediğini ve ABD dolarının değer kaybetmesinin emtia fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.