Petrol, kritik karar öncesi yüzde 2 yükselişte

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesinde değer kazancında seyrediyor. Piyasa oyuncuları, Fed'in bugünkü para politikası kararlarını ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları bekliyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler sürüyor. Bankanın faiz oranlarını yüksek tutmasının ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatacağı ve ham petrol talebini azaltacağı endişesi ön plana çıkıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 87,06 dolara kadar yükselirken; saat 15.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,35 artışla 87,00 dolarda işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,20 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,40 ile 85,49 dolar aralığının direnç, 85,08 ile 85,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün 88,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Jeopolitik riskler yakından takip ediliyor

İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 25 gündür devam ediyor. Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 1,3 milyon varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.