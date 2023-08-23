Petrol piyasalarında yatay seyir
Küresel petrol piyasaları Asya seansında dar bir bantta hareket ediyor.
Petrol fiyatları Asya'daki işlemlerde yatay fakat artıda seyrederken yatırımcılar arz tarafındaki sıkışıklığa karşılık dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'de zayıf talep göstergeleri ve ABD'de faizlerin yüksek seyrini izliyorlar.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı % 0.01 yükselerek 84.04 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.05 yükselerek 79.68 dolar seviyesinde işlem gördü.
Altın yeşilde
Öte yandan altın fiyatları, yatırımcılar faizlerle ilgili merkez bankası yetkililerinden ipucu beklerken dolardaki hafif gerileme ve yüksek tahvil getirilerinin altının 1,900 dolar seviyesinde sabitlenmesine destek olmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 yükselerek 1,902.90 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 1,900.09 dolara yükseldi.