Petrol piyasası 10 metale bedel!

EVRİM KÜÇÜK

Küresel ekonomi birçok emtiaya dayansa da, hiçbiri petrol piyasasının devasa ölçeğine yaklaşamıyor. Yılda 30 milyar ton hacme yaklaşan petrol üretiminin parasal büyüklüğü dünya çapında çıkarılan tüm önemli metaller ve mineralleri solluyor. Petrol tek başına 2 trilyon doları aşan büyüklüğe sahipken, en yakın rakibi 283 milyar dolarla demir cevheri piyasası. İçten yanmalı motorun icadından bu yana petrol, dünyadaki en önemli emtia ürünlerden biri. Ulaşım ve enerji üretimi için birincil enerji kaynağı olmasının yanı sıra plastik, gübre, kozmetik ve ilaç gibi diğer birçok endüstri için de önemli bir hammadde. Sonuç olarak, küresel fiziki petrol piyasası astronomik boyutta ve küresel petrol üretimine birkaç ülkenin hakim olmasıyla önemli bir ekonomik ve jeopolitik etkiye sahip.

2022’de 80,75 milyon varil üretildi

Dünyada geçtiğimiz yıl günde ortalama 80.75 milyon varil petrol üretildi. Bu, yıllık ham petrol üretiminin yaklaşık 29.5 milyar varile yükseldiği anlamına geliyor ve pazarın büyüklüğü cari fiyatlarla 2 trilyon doları aşıyor.

İlk 10 metalin büyüklüğü 967 milyar dolar

Bu rakam, en büyük 10 metal piyasasının toplam büyüklüğünü gölgede bırakıyor. En büyük 10 metal piyasasının kümülatif piyasa büyüklüğü, petrol piyasasının yarısından daha az seviyede olan yaklaşık 967 milyar dolar.

Visual Capital tarafından hazırlanan analizde, pazar büyüklükleri TradingEconomics ve United States Geological Survey (USGS) verileri baz alınarak 2022’deki küresel üretim ile son fiyatlar çarpılarak hesaplandı. Fiziksel ürüne odaklanılan bu analizde altın vadeli işlemleri veya çelik gibi alaşım piyasaları hesaplamanın dışında tutuldu.

Demir cevheri ve altın başı çekiyor

Demir cevheri metal piyasasında büyüklük açısından lider. Üretim hacminin Haziran 2023 fiyatlarıyla çarpılmasıyla elde edilen sonuçlara göre metal piyasasında aslan payı 283 milyar dolar ile demir cevherinde. Geçtiğimiz yıl 2,6 milyar ton demir cevheri üretimi gerçekleştirildi.

Altın, 196 milyar dolarlık bir pazar

Altın piyasası 196 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Bakır, 183 milyar dolarlık pazara sahip. Bu ürünleri 153 milyar dolarla alüminyum, 69 milyar dolarla nikel izliyor. Diğer önemli metal piyasaları çinko, gümüş, molibden, paladyum ve kurşun. Üstelik geri kalan tüm küçük ham metal piyasaları eklense bile petrol piyasası yine de çok daha geniş bir parasal büyüklüğe sahip. Söz konusu veriler, bu metallerin ekonomide ciddi bir rolü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Metaller, altyapı, enerji teknolojileri ve daha fazlasında önemli bir rol oynayarak küresel ekonominin kritik bir yapı taşını oluşturuyor. Bu arada, altın ve gümüş gibi değerli metaller önemli bir finansal yatırım aracı konumunda.