Petrol piyasasında savaş alarmı: Brent 95 doların üzerine çıktı

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Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında saldırıların yeniden başlamasının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla uluslararası vadeli piyasalarda 95 doların üzerine çıktı.

Dün 89,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,37 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 23.19 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 7,8 artışla 95,27 dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,77 dolar olarak kaydedildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanmasıyla birlikte küresel piyasalarda arz güvenliğine yönelik endişelerin güçlenmesi etkili oldu.

Hürmüz Boğazı'nda arz endişesi arttı

Çatışmaların yeniden başlaması, dünyanın önemli enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve diğer enerji ürünlerinin taşınmasında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırdı.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün yapılan bir konutu vurduğunu açıkladı. Nefisi, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tesnim Haber Ajansının haberine göre İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik saldırı başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara pişmanlık verici karşılık verileceğini duyurdu.

Bölgedeki gelişmelerin enerji arzında aksama ihtimalini artırması, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Trump'tan daha büyük saldırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a yönelik "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık gerçekleştirildiğini savundu.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen enerji sevkiyatının uzun süreli şekilde aksayabileceğine ilişkin endişeler petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Piyasalarda Brent petrol için teknik açıdan 95,95 dolar seviyesi direnç, 90,77 dolar seviyesi ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.