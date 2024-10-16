  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrol, sert düşüş sonrası toparlanma çabasında!
Takip Et

Petrol, sert düşüş sonrası toparlanma çabasında!

Petrol fiyatları, Orta Doğu belirsizlikleri ve zayıf talep görünümü nedeniyle bir önceki seansta keskin bir düşüş gösterdikten sonra, Avrupa ticaretinde toparlanmaya çalıştı, ancak bu hareket kısa sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol, sert düşüş sonrası toparlanma çabasında!
Takip Et

Brent ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 74,47 dolara, Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,4 artışla varil başına 70,84 dolara kadar yükseldikten sonra, Brent düne göre 4 cent düşüşle 74,21 ve Batı Teksas petrolü ise 70,61 dolardan işlem görüyor.

Küresel talebe ilişkin yaygın endişeler ve İsrail'in İran'ın nükleer ve petrol tesislerini vurmaktan vazgeçtiğine ilişkin haberlerin ardından Salı günü gösterge endeksler yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Çin de teşvik planlarının kapsamı konusunda yatırımcılara güven veremezken, OPEC ve IEA petrol talebi büyüme tahminlerini üst üste üçüncü ay düşürdü.

Yatırımcılar şimdi Çin'in maliye politikası ve jeopolitik cephede daha fazla gelişme konusunda daha fazla netlik bekliyor. Deutsche Bank Research'e göre, İsrail ve İran arasında daha geniş çaplı bir savaşa dönüşebilecek herhangi bir gerginlik konusunda hala önemli endişeler var.

Çin Merkez Bankası, piyasadan 207 milyar likidite çektiÇin Merkez Bankası, piyasadan 207 milyar likidite çektiKüresel Ekonomi

 

Emtia Haberleri
Londra'da bakır, açığa satış ve doların gevşemesinin etkisiyle yükseldi
Londra'da bakır, açığa satış ve doların gevşemesinin etkisiyle yükseldi
Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı
Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı
IEA, petrol talebi artış tahminini üst üste üçüncü ayda da düşürdü
IEA, petrol talebi artış tahminini üst üste üçüncü ayda da düşürdü
Bakır fiyatları, Çin belirsizliği ve dolardaki yükseliş nedeniyle baskılandı
Bakır fiyatları, Çin belirsizliği ve dolardaki yükseliş nedeniyle baskılandı
Arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarını geriletti
Arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarını geriletti
ABD'de sondaj kule sayısı üç haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa arttı
ABD'de sondaj kule sayısı üç haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa arttı