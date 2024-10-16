Petrol, sert düşüş sonrası toparlanma çabasında!

Brent ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 74,47 dolara, Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,4 artışla varil başına 70,84 dolara kadar yükseldikten sonra, Brent düne göre 4 cent düşüşle 74,21 ve Batı Teksas petrolü ise 70,61 dolardan işlem görüyor.

Küresel talebe ilişkin yaygın endişeler ve İsrail'in İran'ın nükleer ve petrol tesislerini vurmaktan vazgeçtiğine ilişkin haberlerin ardından Salı günü gösterge endeksler yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Çin de teşvik planlarının kapsamı konusunda yatırımcılara güven veremezken, OPEC ve IEA petrol talebi büyüme tahminlerini üst üste üçüncü ay düşürdü.

Yatırımcılar şimdi Çin'in maliye politikası ve jeopolitik cephede daha fazla gelişme konusunda daha fazla netlik bekliyor. Deutsche Bank Research'e göre, İsrail ve İran arasında daha geniş çaplı bir savaşa dönüşebilecek herhangi bir gerginlik konusunda hala önemli endişeler var.