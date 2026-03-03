Petrol şoku Japonya’da vergi tartışmasını alevlendirdi

Nomura Araştırma Enstitüsü ekonomistlerinden Takahide Kiuchi, artan İran geriliminin Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin gıda ürünleri üzerindeki tüketim vergisini geçici olarak askıya alma çağrısını güçlendirebileceğini belirtti. Kiuchi, yüksek petrol fiyatlarının tetikleyebileceği ekonomik yavaşlama ve artan enflasyona karşı bu önlemin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ancak Kiuchi, tüketim vergisi indirimlerinin enflasyonla mücadeledeki sınırlamalarının da bu süreçte daha belirgin hale geleceğine dikkat çekti. Kiuchi, "Tüketim vergisi indirimlerinin enflasyona hızlı bir şekilde yanıt vermedeki kısıtlamaları daha belirgin hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle hükümetin hanelere acil destek sağlamak için daha hızlı bir çözüm olarak nakdi yardımlara başvurabileceğini ekledi.

Ekonomist ayrıca, artan jeopolitik risklerin ekonomi üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler nedeniyle Japonya Merkezi Bankası'nın (BOJ) ek faiz artırımları konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimseyeceğini öngördü. Kiuchi'ye göre, ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin belirginleşmesi, BOJ'un para politikasını sıkılaştırma konusunda aceleci davranmasını engelleyebilir.