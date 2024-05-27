Petrol talebi ne zaman zirveye ulaşır? ABD'li dev tarih verdi

Goldman Sachs küresel petrol talebinin tepe noktasına ulaşacağı tarihe yönelik tahminin 2032'den 2034'e öteledi. IEA ise, talebin 2030'den önce tepe yapacağını öngörüyor.

Küresel petrol talebinin zirveye ulaşmasına hala on yıl olduğunu öngören Goldman Sachs, 2030 yılı için petrol talep tahminini 106 milyon varil/gün seviyesinde 108,5 milyon varil/güne çıkardı.

Petrol talebinin 2034 yılında yaklaşık 110 milyon varil/gün seviyesinde tepe yapmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun gerçekleşmesinin petrol talebinin ardından 2040'a kadar yatay seyir izlemesini beklediklerini de vurguladı.