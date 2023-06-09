Petrol talep endişeleriyle üst üste ikinci haftalık kaybına yöneldi

Uluslararası gösterge Brent ham petrol vadeli işlemleri cuma günü Asya seansında yüzde 0,5 düşerek varil başına 75,61 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol vadeli işlemleri 70,94 dolara indi.

Reuters’a konuşan Rakuten Securities emtia analisti Satoru Yoshida, " ABD Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatının yakın vadede 70 doların yaklaşık 3 dolar üzerinde ve altında bir bantta kalması bekleniyor" dedi.

"Nükleer anlaşma yakınlar" haberi yalanlandı

ABD ve İran'ın Middle East Eye'ın nükleer anlaşmaya yakın oldukları yönündeki haberini yalanlamasının ardından her iki gösterge de perşembe günü yaklaşık 1 dolar gerileyerek 3 doların üzerindeki önceki kayıplarından toparlandı.

Bir önceki hafta yaklaşık aynı miktarda değer kaybettikten sonra, hafta boyunca yaklaşık %1'lik kayıplar yaşadı.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üretimde derin kesintilere gitme taahhüdünün ardından hafta başında yükselmişti. Ancak ABD yakıt stoklarındaki artış ve zayıf Çin ihracat verilerinin ardından primleri düştü.

Petrolde "faiz" baskısı

OANDA analisti Edward Moya, "Ekonomik toparlanma hayal kırıklığına uğrattığı için ham petrol fiyatları Çin'den herhangi bir iyilik görmedi" dedi.

Moya, ekonomistler arasında yapılan bir anketin ABD Merkez Bankası Fed'in 13-14 Haziran'daki toplantısında faiz artırımına gitmeyebileceğini göstermesine rağmen, diğer büyük merkez bankalarından benzer sinyallerin gelmemesinin petrol talebi görünümü üzerinde baskı yarattığını da sözlerine ekledi.