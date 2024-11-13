Petrol üretiminde gevşeme olursa fiyatlar çakılabilir!

OPEC+ gönüllü üretim kesintilerini gevşetirse petrol 2025'te 40 dolara düşebilir.

Petrol fiyatları raporlama ajansı OPIS'in küresel enerji analizleri başkanı Tom Kloza, "2025'in petrol fiyatları hakkında yıllardır -hatırlayabildiğim kadarıyla Arap Baharı'ndan bu yana- olmadığı kadar korku var. OPEC'in üretimi dizginlemek için gerçek bir anlaşma yapmaması halinde varil başına 30 ya da 40 dolara kadar inebilirsiniz. Yıllar içinde pazar paylarının gerçekten azaldığını gördüler" dedi.

Büyük düşüş

Varil başına 40 dolara düşüş, mevcut ham petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 40'ının silinmesi anlamına gelecek. Küresel gösterge Brent şu anda varil başına 72,1 dolardan işlem görürken, ABD'nin Batı Teksas petrol vadeli işlemleri varil başına 68,32 dolar civarında seyrediyor.

Eurasia Group enerji, iklim ve kaynaklar başkanı Henning Gloystein de CNBC'ye verdiği demeçte, gelecek yıl petrol talebindeki artışın muhtemelen günde 1 milyon varilden fazla olmayacağı göz önüne alındığında, OPEC+ arz kesintilerinin 2025'te tamamen çözülmesinin "şüphesiz ham petrol fiyatlarında çok sert bir düşüşe, muhtemelen varil başına 40 dolara doğru bir düşüşe neden olacağını" söyledi.

Görülmemiş düşük seviyeler

Benzer şekilde, MST Marquee'nin kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, OPEC+'nın talebi dikkate almadan kesintileri gevşetmesi durumunda, bunun "petrolü Covid'den bu yana görülmemiş düşük seviyelere gönderebilecek pazar payı için etkili bir fiyat savaşı anlamına geleceğini" öne sürdü. Ancak analistler, ittifakın önümüzdeki yılın başlarında tam ölçekli ve acil bir gevşemeye kıyasla kademeli bir gevşemeyi tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.