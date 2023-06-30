Petrol üst üste dört çeyrek düştü  

Petrol fiyatları haftanın son işlem günü yükseldi ancak durgun küresel ekonomik faaliyet ve yakıt talebine ilişkin endişeler nedeniyle art arda dördüncü çeyrekte de kayıp yaşadı.

Cuma günü öğleden sonraki seansta işlem gören uluslararası gösterge Brent tipi ham petrolü eylül ayı vadeli kontratlar %0,4 artışla 74,81 dolara yükseldi.

Fiyatlar haziran sonu vadelilerde son çeyrekte %6'lık bir düşüş göstererek üst üste dördüncü çeyrek düşüşünü kaydetti.

ABD göstergesi Batı Teksas ham petrolü (WTI) %0,5 artışla 70,24 dolara çıkarken, vadelilerde çeyrek bazda %7 gerileyerek üst üste ikinci çeyrek düşüşünü yaşadı.

Önemli ekonomilerde enflasyonist baskı ve yükselen faiz oranları ile Çin'de imalat ve tüketimin beklenenden yavaş toparlanması son aylarda petrol piyasalarını olumsuz etkiliyor.

Ancak ABD ekonomik faaliyetlerinin güçlendiğine dair işaretler ve geçen hafta ABD petrol stoklarındaki keskin düşüşler destek sağladı.

Riyad vanaları kısacak

Suudi Arabistan'ın OPEC+ ile 2024 yılına kadar arzı sınırlandırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya ek olarak temmuz ayında günlük üretimi 1 milyon varil daha azaltma planları petrol piyasalarına daha fazla destek sunuyor.

HSBC analistleri müşterilerine gönderdiği bir notta, "OPEC+, Suudi Arabistan'ın üretimde iki yeni kesinti açıklamasına rağmen, piyasa temel unsurlardan ziyade makroekonomik endişeler tarafından yönlendirildiği için ham petrol fiyatları büyük ölçüde varil başına 80 doların altında kaldı" dedi.