Petrolde alternatif güzergahlar tehdit altında

Piyasa analistleri, odak noktasının alternatif petrol ihracat güzergahlarının kırılganlığına kaydığına dikkat çekiyor. ANZ analistleri, Suudi Arabistan'ın fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakarak doğu-batı boru hattı aracılığıyla günlük 6 milyon varile kadar petrolü Kızıldeniz üzerinden uluslararası piyasalara ulaştırdığını belirtti. Analistler, "Bu hat Husiler için potansiyel bir hedef olabilir" uyarısında bulundu.

Öte yandan Wall Street Journal, Başkan Trump'ın İran'dan yaklaşık 1.000 pound uranyum çıkarmaya yönelik bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi.

Societe Generale analistleri Michael Haigh liderliğindeki ekip ise bir notta "Ortadoğu'daki çatışmanın yansımaları artık hasarlı altyapı ve kesintiye uğrayan tedarik zincirleriyle sınırlı kalmıyor; bölgenin temel ham petrol kıyaslamalarını bozuyor ve Asya rafinerilerini sarıyor" ifadelerini kullandı.