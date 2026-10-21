Petrolde arz sıkışıklığı ne kadar sürebilir? İşte dev bankanın tahmini
Morgan Stanley, rafinerilerdeki bakım çalışmalarının küresel petrol ürünleri arzını kısıtlayarak piyasadaki sıkışıklığı 2027 yılının ortalarına kadar sürdürebileceğini belirtti. Banka, bakım kaynaklı üretim kesintilerinin normal seviyelerin 2,5 katına çıkabileceğine dikkat çekti.
Morgan Stanley, rafinerilerdeki bakım çalışmalarının küresel arzı kısıtlaması nedeniyle petrol ürünleri piyasasındaki sıkışıklığın 2027 yılının ortalarına kadar devam edebileceğini bildirdi.
Banka, mevcut savaş kaynaklı arz kesintilerinin hafiflemesi durumunda bile petrol ürünleri piyasasındaki sıkışıklığın sürebileceğini belirtti.
Morgan Stanley analistlerinin değerlendirmesinde, rafineri bakım faaliyetlerinde olağan dışı büyüklükte bir artış yaşanacağına dikkat çekildi.
Günlük 3,4 milyon varillik ek kesinti bekleniyor
Rapora göre, dünya genelindeki rafinerilerde planlanan bakım kaynaklı üretim kesintilerinin 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar günlük 3,4 milyon varil artması bekleniyor. Analistler, söz konusu artışın normal seviyelerin 2,5 katına karşılık geldiğini belirtti.
Raporda, planlanan bakım kaynaklı kesintilerin Orta Doğu ve Rusya'daki rafinerilerin mevcut üretim azaltımlarından daha büyük olacağı ifade edildi.