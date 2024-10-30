Petrolde düşüş durdu mu?

Brent vadeli ham petrol kontratları 51 sent ya da yüzde 0,72 değer kazanarak TSİ 10.18 itibariyle varil başına 71,63 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri 58 sent veya yüzde 0,58 artışla varil başına 67,83 dolardan işlem görüyor

Axios muhabirinin X'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'daki savaşa diplomatik bir çözüm bulmak için bazı bakanlar, ordu ve istihbarat başkanlarıyla yakında bir toplantı yapacağını söylemesi üzerine fiyatlar salı günü üst üste ikinci kez düştü.

Axios'a göre İsrailli ve ABD'li yetkililer, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmanın birkaç hafta içinde sağlanabileceğini söyledi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Hafta başından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüş, bugünkü seansta bir dengelenme girişimini gerektirebilir, ancak daha uzun süreli bir yükseliş hareketi sağlayacak yükseliş katalizörlerinin eksikliği göz önüne alındığında, genel kazançlar sınırlı kalıyor. Orta Doğu'da bir ateşkes anlaşması masada, bu da petrol üretimini etkileyen daha geniş bir tırmanma riskini azaltırken, ufukta hala OPEC+'nın üretim kesintilerini gevşetmesi var” dedi.

Brent petrolün varil fiyatı 71,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,19 dolardan işlem gördü. Dün 72,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,22 artarak 71,19 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,57 dolardan alıcı buldu.

Veri akışı fiyat artışını destekliyor

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine düştüğünü gösteren veri akışı fiyatların artışını destekliyor. Petrol stoklarındaki artış dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 573 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Fed ve büyüme mercek altında

ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor. Ekonomik hareketliliğin ülkede petrol talebini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,52 doların direnç, 70,16 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.