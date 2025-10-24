Petrolde düşüşün nedeni kar satışları mı?

Dün 65,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla yüzde 0,52 azalarak 64,91 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,21 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları dün, ABD'nin, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektörünü ve petrol taşıyan "gölge filo"yu hedef alan yeni yaptırım paketini onaylamasının ardından yaklaşık yüzde 4,4 yükseldi.

Temkinli bekleyiş

Fiyatlar, dün yaşanan sert yükselişin ardından bugün kar satışları, Çin ve Hindistan'ın Rusya'dan alımlarını azaltmasına ilişkin haber akışı ve ABD-Çin görüşmesi öncesinde piyasaların temkinli bekleyişe girmesi nedeniyle bir miktar geriledi.

Rus petrolünün en büyük alıcısı Çin ve Hindistan'daki rafinerilerin Rusya'dan yaptıkları ithalatı askıya almaya veya azaltmaya başladıklarına ilişkin uluslararası medyada yer alan haberler, talep görünümü ve arz fazlası riskine dair endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Talep tarafındaki belirsizlikler de piyasada temkinli bir hava oluşturuyor.

Hangi gelişmeler öne çıkıyor?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna çıkacak. Bölgedeki temasları kapsamında Trump'ın 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun da 24-27 Ekim'de Malezya'da yapılması planlanıyor.

Uzmanlar, Trump-Şi Cinping görüşmesinin, ABD-Çin ticaret gerilimini azaltabileceğini ve küresel talep görünümünü destekleyebileceğini belirtiyor.

Gözler, enflasyon verilerinde!

Öte yandan, ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle bazı ekonomik verilerin gecikmesi sonucu talep tarafına ilişkin soru işaretleri artarken, piyasada dikkatler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Tüketici fiyat endeksinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını şekillendireceği için petrol piyasasındaki yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyleyen uzmanlar, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminlerin güçlü kaldığını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.