Petrolde endeksler kırmızıda

Geçtiğimiz 2 haftada neredeyse yüzde 10 yükselen petrol fiyatları haftanın ilk işlem günü geriledi.

Teknik göstergelerin petrol fiyatlarındaki rallinin aşırıya kaçtığı sinyalleri vermeleri fiyatların bir miktar geri gelmesinde etkili oldu.

ICE'de Brent petrolü bu sabah 90,11 dolara kadar geriledi. Asya seansında cuma gününe göre 13 cent düşüşle 90,52 dolar seviyesinde.

Standard Chartered stratejisti Han Zhong Liang, RSI, stokastik osilatörler ve Bollinger bantlarına işaret ederek, "Göstergeler aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Bir araya getirdiğimizde, bir konsolidasyonun muhtemel olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ANZ analistleri de yayınladıkları yatırımcı notunda, "Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin endişeler emtia piyasalarındaki duyarlılığı zayıflattı. Ancak, IEA ve OPEC'ten gelecek petrol piyasası raporlarında güçlü talebe dair herhangi bir işaret olur ise muhtemelen petrol fiyatları yükseltecektir" değerlendirmesini yaptılar.

Brent petrolü için bugün güçlü destek seviyesini 89,86 olarak işaret eden analistler, direnç olarak ise 90,77 doları gösteriyorlar. Desteğin aşağı kırılması halinde 89,28 dolara doğru geri çekilme olabilir. Yukarıda ise direnç 92,26 dolar seviyelerinde görülüyor.