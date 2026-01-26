Petrolde gözler OPEC+’a çevrildi

OPEC+ temsilcilerinin, pazar günü yapılacak toplantıda önümüzdeki ay petrol üretimini sabit tutma planlarına bağlı kalacaklarını öngörüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderlik ettiği kilit üyeler, geçen yıl hızla canlandırılan üretimin ardından çıktı seviyelerini ilk çeyrekte dondurma kararını gözden geçirmek için aylık video konferans düzenleyecek. Görüşmeler öncesi dört delege, politikanın değişmeden kalmasının beklendiğini, ancak üyeler arasındaki müzakerelerin henüz gerçekleşmediğini ifade etti.

Delegelerden biri, üye ülkeler İran ve Venezuela'daki bu ayki çalkantılı olaylara yanıt verme ihtiyacına dair henüz bir işaret olmadığını belirtti. Yine de önemli bir arz kesintisinin, grubu üretimi artırmaya sevk edebileceği kaydedildi.

Petrol fiyatları, İran'daki yaygın protestolar ile Kazakistan ve Rusya'daki arz kısıtlamalarının etkisiyle bu yıl hafif bir yükseliş gösterdi. Brent petrolü pazartesi günü varil başına yaklaşık 66 dolar işlem gördü. Ancak fiyatlar, OPEC+'ın mevsimsel bir yavaşlamayı yansıttığını söylediği ilk çeyrek üretim duraklamasını duyurduğu kasım ayı başındaki seviyenin sadece 1 dolar üzerinde seyrediyor.