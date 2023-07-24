Petrolde gözler paranın patronlarında!

Petrol fiyatları, traderların ABD ve Avrupa merkez bankalarından daha fazla faiz artırımı ipucu beklemesi, arzın sıkılaşması ve Çin teşviki umutlarının Brent'i varil başına 80 $ 'dan desteklemesiyle haftaya düşüle başladı.

Varil fiyatları fren yaptı

Brent tipi ham petrol vadelileri pazartesi Asya seansında %0,2 düşüşle varil başına 80,91 dolara geriledi. ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü 17 sentlik düşüşle varil başına 76,90 dolar oldu.

OPEC+ kesintilerinin ardından arzın sıkılaşması beklenirken, geçen hafta sırasıyla %1,5 ve %2,2 yükselen gösterge endeksler üst üste dördüncü haftayı da primli kapatmıştı. Rusya'nın tahıl ihracatı için BM arabuluculuğunda yapılan güvenli deniz koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçen hafta Ukrayna'da çatışmalar tırmandı.

National Australian Bank analistleri müşterilerine gönderdiği bir notta, "Bu hafta Fed'in yeni bir faiz artırımı kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabilirken, OPEC'in arz kesintileri nedeniyle sıkılaşan piyasa koşullarının ve Çin'de daha fazla teşviğe ilişkin artan piyasa spekülasyonlarının fiyatları 3Ç23'e kadar yükseltmeye devam etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

CMC Markets analisti Leon Li, WTI tipi petrol fiyatlarının "mevsimsel talep toparlanması" ile tekrar 80 dolar seviyelerine ulaşmasını beklediğini söyledi